Givin ilk ayında 30 bin liralık bağış potansiyeli yarattı



Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarına destek için geliştirilmiş ilk iş modeli ve mobil uygulaması Givin, geçtiğimiz ay uygulama mağazalarında yerini aldı. Kullanılmayan eşyaların satılarak elde edilen gelirin sivil toplum kuruluşlarına bağışa dönüştüğü Givin, ilk ayında 30 bin lira değerinde potansiyel bağış yarattı. "Alışverişin en "iyi" hali" olarak lanse edilen uygulamada kullanıcılar bir ay içerisinde toplam 30 bin liralık eşyayı geliri bağışlanmak üzere Givin'de satışa çıkardı. Satışa çıkarılan eşyalardan toplam 5 bin liralık alışveriş yapıldı. Elde edilen gelir TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm vakıfları için bağışa dönüştü.

Kullanılmayan eşyalar durmuyor, eğitime destek oluyor

Givin'de eşyasını satan kullanıcılar, gelirini TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm vakıflarından seçtikleri projelere bağışlıyor. Projenin etkisi kullanıcı tarafından uygulamadan takip edilebiliyor. Givin'in kullanıcıların yanı sıra diğer STK'lardan da yoğun ilgi gördüklerini belirten Givin kurucu ortağı Başak Süer konuyla ilgili, "İlerleyen günlerde yeni STK'ların da eğitim projelerini fonlamaya açmayı planlıyoruz. Hepimizin evinde atıl duran birçok eşya var. Akıllı telefonu olan herkesi, kullanmadığı eşyalarını aktive ederek ya da hoşlarına giden bir şeyleri alarak iyi amaçlara destek olabileceği topluluğumuza davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.