Gitmek
Tolga Polat'ın yazıp yönettiği "Gitmek", nisan ayında Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde!
Tolga Polat'ın yazıp yönettiği "Gitmek", nisan ayında Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde!
"Gitmek yenilmek değildi, kazanmak da Belki zamanın içinde bir eylemdi, hepsi bu"
Yazan-Yöneten: Tolga Polat
Yönetmen Yardımcısı: Ali Rıza Demirel
Oyuncular: Bahri Uzkeser, Dilara Ortagüz, A. İnanç Bükülen, Meltem Yenigün
Dış Ses: Ekrem Kocaçal
Prodüksiyon: Oda Tiyatrosu
Özgün Müzik: Taha Gürbüz & Metin Yerkan
Ses-Işık: Samet Özcan
Afiş Tasarım: Ertaç Daryavuz
Genel Koordinatör: Çağla Çolak Beken
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Oda Tiyatrosu
Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Gitmek
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io