Gitmek

Tolga Polat'ın yazıp yönettiği "Gitmek", nisan ayında Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde!

Gitmek

Tolga Polat'ın yazıp yönettiği "Gitmek", nisan ayında Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde!

"Gitmek yenilmek değildi, kazanmak da Belki zamanın içinde bir eylemdi, hepsi bu"

Yazan-Yöneten: Tolga Polat

Yönetmen Yardımcısı: Ali Rıza Demirel

Oyuncular: Bahri Uzkeser, Dilara Ortagüz, A. İnanç Bükülen, Meltem Yenigün

Dış Ses: Ekrem Kocaçal

Prodüksiyon: Oda Tiyatrosu

Özgün Müzik: Taha Gürbüz & Metin Yerkan

Ses-Işık: Samet Özcan

Afiş Tasarım: Ertaç Daryavuz

Genel Koordinatör: Çağla Çolak Beken

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Gitmek

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Donald Trump, Tolga Polat, Istanbul, İstanbul, Yönetmen, Tiyatro, Müzik, Şişli, Kaza, Erbaş