Tolga Polat'ın yazıp yönettiği "Gitmek", nisan ayında Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde!



"Gitmek yenilmek değildi, kazanmak da Belki zamanın içinde bir eylemdi, hepsi bu"



Yazan-Yöneten: Tolga Polat



Yönetmen Yardımcısı: Ali Rıza Demirel



Oyuncular: Bahri Uzkeser, Dilara Ortagüz, A. İnanç Bükülen, Meltem Yenigün



Dış Ses: Ekrem Kocaçal



Prodüksiyon: Oda Tiyatrosu



Özgün Müzik: Taha Gürbüz & Metin Yerkan



Ses-Işık: Samet Özcan



Afiş Tasarım: Ertaç Daryavuz



Genel Koordinatör: Çağla Çolak Beken



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Gitmek



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır