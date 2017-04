Github Verileriyle Türkiye'nin Yazılım Haritası Çıkartıldı

Github üzerinde proje geliştiren Türk yazılımcı Alp Can Aydın, Github üzerinden edindiği bilgilerle Türkiye'deki yazılımcıların haritasını çıkardı.



Haritada Github'a kayıtlı toplam geliştirici sayısı 12,384 olarak görülürken, repo sayısı da 35,591 olarak gözlendi. Bununla birlikte Türkiye'deki en sevilen yazılım dili Java olduğu ortaya çıktı. 5574 kişinin tercihi olan Java'yı, 4574 kişinin tercih ettiği JavaScript izliyor. Onu da sırasıyla, Phyton, C#, PHP, HTML, CSS, Ruby, C++, C izliyor.







En çok geliştiricinin olduğu şehir ise 7,470 geliştiriciyle İstanbul olurken, geliştiriciler tarafından toplamda 19,944 repo oluşturulmuş. Java dilinin en çok kullanıldığı İstanbul'u; 1,835 geliştiriciyle Ankara, 851 geliştiriciyle ise İzmir izliyor.