Gitardan Sehpa Yaptı

Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Ihlamurlu köyünde yaşayan 30 yaşındaki Ali Aslan, gitardan yaptığı sehpa ile sanatını konuşturuyor.



Babasından öğrendiği ahşap işçiliğini 15 yıldır sürdürdüğünü belirten Aslan, işini sevdiğini ve yaptığı ürünleri de internetten sattığını söylüyor. Aslan "Çocukluğumdan bu yana bulduğumuz ağaçlara şekiller verip insanların beğenisine sunuyorum. Bu da bana haz veriyor. Yapmış olduğum işin ne kadar önemli olduğunu anlıyorum" dedi.



İnsanların evlerinde kullanmadıkları eşyaları kendisine getirip farklı talepler de bulunduğunu da hatırlatan Aslan "Bir nevi geri dönüşüm yaparak atıl ürünleri yararlı hale getiriyoruz. Elimden geleni yapıp onları farklı eşya modelleriyle evlerinin bir köşesine koymalarını sağlıyorum. Son olarak kullanılmayan bir gitarı bana getirdiler ve ondan sehpa yapmamı istediler. Ben de gitardan 3 adet ayaklı sehpa yaptım. Bu tarz ilginç ürünleri ileride daha da çeşitlendirmek istiyorum. ahşaptan yaptığım ürünleri internet aracılığıyla satışa sunuyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE