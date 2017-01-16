Siirt 14 Eylül Anadolu Lisesinde gitar ve bağlama kursu açıldı.



Halk Eğitim Müdürlüğü desteğiyle açılan kursta 47 öğrenci ücretsiz eğitim görüyor.



Kurs eğitmeni Burçin Üstün, yaptığı açıklamada, bu kursların öğrencilerin gelişimine olumlu katkı sunduğunu söyledi.



Üstün, şöyle konuştu:



"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğrencilerin bağlama, gitar gibi sanatsal faaliyetlere katılıp bunları tutmasını istiyoruz. Bu yüzden okul yönetici, veli ve öğrencilerimizle bir araya gelip böyle bir proje geçekleştirdik. Bunun bölgede çok önemli sonuçlar vereceğini düşünüyorum."