Gıst'te Overwatch Turnuvası

NVIDIA ve Blizzard'ın ortak çalışması sonucu Türk oyunseverlerin karşısına "fuar boyunca her gün 1 turnuva" mottosu ile çıkılacak, heyecan ve aksiyon her gün devam edecek. Team NVIDIA Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlar ile her gün fuar alanından heyecanın aktarılacağı etkinlikler boyunca oyun dünyasının tanınmış simaları da turnuva alanında olacak. NVIDIA Türkiye'nin yayıncı ekibi Team NVIDIA da alanda hayranları ile buluşacak.



Her gün gerçekleşecek turnuvalarda toplam 10.000 TL Nakit ödül ile birlikte 24.000 TL değerinde donanım ödülü dağıtılacak. Her günün finalinde seçilecek En Değerli Oyuncu (MVP); Corsair Gaming ve MSI'dan verilecek donanım ödüllerine sahip olacak. Bunun yanısıra turnuvaya katılan her oyuncu Blizzard'dan özel kol bandı hediyesi sahibi olacak.



Lojistik desteğini Aral'ın sağladığı, donanım desteğini AOC, Corsair, DX Racer, İtopya.com ve MSI'ın ve ödül desteğini ise Corsair Gaming, GPay ve MSI'ın sağladığı, Blizzard'ın destekleri ile gerçekleşen GeForce Cup Overwatch turnuvası hakkında detaylı bilgiyi www.geforce-cup.com adresinden alabilirsiniz. Turnuvanın yayını www.twitch.tv/nvidiaturkiye kanalından yapılacaktır. Tüm oyun severleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.



NOT: Şu ana kadar NVIDIA dışında farklı kanallar üzerinden yapılan GIST 2017 Blizzard katılımı ile ilgili iletişimin herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermesini engellemek adına: GIST Fuarı'nda NVIDIA ve Blizzard alanında, Blizzard firmasını temsil eden bir yetkili bulunmayacaktır. NVIDIA, her iki firmayı da temsil ederek ortak alanda turnuva aktivitesini gerçekleştirmektedir.