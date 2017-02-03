GIST'te Eğlence Tam Gaz Devam Ediyor!

İlk gün olduğu gibi Cuma, Cumartesi, Pazar günleri boyunca Monster Notebook deneyim alanında, Buzz tarafından seçilen yılın en iyi oyunları deneyimlenebilecek. Bu katılımı gösteren oyunculara ise Monster'a ait anahtarlık ve birçok ödül verilecek.

3 Şubat Cuma günü 14:45'te ise "Fedupsamania" hayranlarıyla keyifli bir söyleşi yapacak ve özleyenleri için "Eşek Kadar Adamlar" 17:00'de sahnede olacak. Ayrıca GIST ana sahnede merakla beklenen Monster Notebook'un teknoloji sponsorluğu ile gerçekleşen Gamecell Hive League of Legends Turnuvası'nın görkemli finali ile devam edecek, Victorious Ace ve Team Cappadocia karşı karşıya gelecek.

4 Şubat Cumartesi günü 4.000$ ödül havuzlu Vainglory Turnuvası finali gerçekleşirken, 16:00'da yakından tanıdığımız Ferit "wtcnn" Karakaya ve son dönemin konuşulan e-spor takımı P3P E-Sports saat tam 14:00'da katılımcılarla buluşacak.

5 Şubat Pazar günü bu sefer sahnede saat 12:00'de "Berker "gAndhi" Kubat'ı Yenebilir misin" yarışması, 13:00'te No:70 Lansmanı, 16:00'da ise Oyun Portal ile bir söyleşi gerçekleşecek.

Tüm bu etkinlikler dolu dolu geçerken, oyuncular bir yandan Gamecell standının ekran sponsoru olan Samsung monitörlerde zengin oyun deneyimi yaşarken diğer tarafta Logitech G ekipmanlarını kullanma şansına sahip olacaklar.