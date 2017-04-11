Gişe Rekortmeni ''GUGUK Kuşu" Oyunu Sahnelere Veda Etti…

Kerem Alışık, "Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun 3 sezondur devam eden oyunu "Guguk Kuşu" finalini de kendine yakışır şekilde yaptı. Büyük emek ve uğraşların olduğu oyunda emeği geçen herkese tiyatromuz adına teşekkür ediyoruz. Tiyatro tarihine damga vuran oyunlardan biri oldu" dedi.

Duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde başrol oyuncuları Oktay Kaynarca ve Deniz Uğur, "Bizim için önemi büyük, kendisi büyük projelerden biri oldu… Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Acısıyla tatlısıyla 3 sezonu geride bıraktık. Bir maceranın daha sonuna geldik. Buruğuz ancak mutluyuz ve guruluyuz çünkü alkışımızda seyircimizde hiç eksik olmadı. Bizi gişeleri kapatarak izlediler " dedi

