Gişe Çalışmaları Havadan Görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak olan serbest geçiş çalışmalarında gişelerin kaldırılması sırasında oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. Çalışmaların 15 Temmuz'da bitmesi hedefleniyor.



Mahmutbey ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Gişelerinin kaldırılması sırasında oluşan yoğun trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırma çalışmaları sırasında da yaşandı. Kilometrelerce oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde serbest geçiş sisteminin uygulanırken, gişelerin kaldırılma çalışmaları için ilk olarak Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidiş yönünde 4 şerit trafiğe kapatıldı. Ayrıca Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametinde gişelerin en sağ kısmından bir bölümünde kaldırma çalışmaları başladı. Havadan çekilen görüntülerde gişelerin kaldırılması sırasında oluşan trafik ve İstanbul boğazının muhteşem manzarası aynı karede gözüküyor.



ÇALIŞMALARIN 15 TEMMUZ'DA BİTMESİ HEDEFLENİYOR



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerinin kaldırılması yönünde yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 20 Nisan'da başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Günü'nde İnşallah serbest geçişi sağlamış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.



(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)