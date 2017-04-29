Girne ile Anamur Kardeş Oldu

Mahkeme, Aytaç Durak hakkında 6 yıl sonra kararını verdi
4 PKK'lının teslim olma anı saniye saniye askerin kask kamerasında!
Türkiye'den çalınan Yıldız Avcısı, ABD'de 14.5 milyon dolara satıldı
İş adamlarına çağrı: Yastık altındakileri çıkar, yatırımı büyüt
Kontrolden çıkan yolcu minibüsü, ağaca çarparak durabildi: 6 yaralı
Kenan, aldığı binayı 5 katı fiyatına sattı
Babasını ilk kez gören bebeğin mutluluk anı kameraya böyle yansıdı
Aşıdan sonra yüzü moraran Bünyamin, babasının kollarından kayıp gitti
Ebeveynler dikkat! Bu oyunu oynayan koşup intihar ediyor!