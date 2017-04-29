Girne ile Anamur Kardeş Kent Oldu

Anamur Belediyesi, Girne Belediyesi arasında kardeş kent anlaşması imzalandı.



Anamur Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen tören ile Anamur Belediyesi, Girne Belediyesi arasında kardeş kent anlaşması imzalandı.Tören Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve heyeti, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bingen Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Dieter Glaab ve heyeti, Anamur Kardeş Kentler Derneği Başkanı Akif Altınbıçak, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Anamur ile kardeş kent olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Güngördü, Anamur ile ilişkilerinin 1975 yılında başladığını ve yaptığı araştırmada Anamur ile Girne'nin o günden bu yana kardeş olduğunu tespit ettiğini belirtti. Süreç içinde bazı ihmallerden dolayı ilişkilerin aksatıldığını kaydeden Belediye Başkanı Nidai Göngördü, "Bu ilişkileri pekiştirmek için iki kent arasındaki çıtayı yükseltme kararı aldık. Bugünkü anlaşmada bu kararın bir sonucudur, hayırlı olsun" dedi.



Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Girne ile yaptıkları bu anlaşma ile sosyal ve kültürel alanda, tarım ve turizm alanında çok geniş projelerin altına imza atacaklarını söyledi ve "Anamur limanının yapılması ile ortak projeler yapacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.



Anamur, Bingen, Şemkir ve Girne şehirlerinin slayt, video gösterileri ve tanıtımının ardından Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile Girne Belediye Başkanı Nidadi Güngördü arasında kardeşlik protokolü imzalandı. İmza töreninin ardından Belediye Binası önünde kokteyl verildi. - MERSİN