Girmana Spor Kulübü'nde Başkanlığa Çelik Seçildi

Hekimhan Girmana Spor Kulübü başkanlığına Bülent Çelik seçildi.



Kulüp binasında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Ramazan Türk'ün yaptığı kongrede, Kulüp Başkanı Nadir Kınık, faaliyet raporları hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Bülent Çelik, kulüp başkanı seçildi.



Amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu aktaran Çelik, şimdiye kadar kulübe destek veren ve kulübün başarısına emeği geçen herkese teşekkür etti.



Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ise kongrenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.



Kulübün başarı haberlerini gururla takip ettiğini belirten Millioğulları, futbolda ilçenin adını başarıyla temsil eden sporcuları kutladı.



Bülent Çelik başkanlığında oluşan yönetim kurulu şöyle:



"Başkan Yardımcısı Nadir Kınık, Başkan Vekili Emin Kılıçaslan, As Başkan Ergün Kızılay, As Başkan Salim Akyüz, Genel Sekreter Nevzat Ünver, Basın Sözcüsü Ali Erkan Yiğit, Futbol Şube Sorumlusu Turan Klavuz, As Başkan Bekir Yıldırım, Muhasip Ercan Önal, Genel Kaptan Ramazan Koçak."