Giritliler Tire'deki Festivalde Buluşacak

Giritliler, Tire Belediyesi ve Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneğinin ortaklaşa düzenlediği festivalde 4. kez bir araya gelecek.



Turgutlu Mahallesi'nde 30 Nisan'da yapılacak festivalde stantlar açılacak ve katılımcılara keşkek ikram edilecek.



Bu yıl "Şevketi Bostan" temasıyla yapılacak festival kapsamında ilk kez "Ninemin Tarifi Yemek Yarışması" ve "Girit Yemekleri Yarışması" düzenlenecek. Tire Halk Eğitim Merkezince hazırlanan defilenin yanı sıra Türk Halk Müziği sanatçıları da konser verecek, Tire-Girit Halk Oyunları gösterileri yapılacak.



Törende yemek yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.



Tüm İzmirlileri festivale davet eden Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, kendisinin de bir Girit göçmeni olduğunu belirterek, "1897 yılında Girit Adası'nda patlak veren büyük isyanda, ailelerini, canlarını kurtarabilmek için mücadele veren Türk topluluklarından bir kısmı göç etmek zorunda kalmış ve bugün Turgutlu Mahallesi olarak bilinen yerleşim yeri İzmir'de Giritliler için kurulan ilk ve tek köy olmuş. Bu yüzden her yıl düzenlediğimiz festivalde ülkenin dört bir yanından Giritliler Tire Turgutlu köyünde buluşarak hasret gideriyor. Tüm Giritlileri Tire'ye davet ediyorum. Festivalimizin amacı Girit'ten Tire'ye gönül köprüsü kurmaktır. Sadece Giritlileri değil mübadele ile ülkemize gelenleri ayrıca çevre il ve ilçelerden herkesi festivalimize bekliyoruz." dedi.