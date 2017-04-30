Tire Belediyesi ile Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen Girit'ten Tire'ye Lezzet ve Kültür Festivali yapıldı.



Festival, Girit'ten mübadele yoluyla Anadolu'ya göç edenlerin yeni kuşak aile bireylerini bir araya getirdi.



Genç kuşakları temsilen Tire Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin "Ninemin Tarifi", amatör aşçıları ise "Girit Yemekleri" adıyla düzenlenen yarışmalarda, ot yemeklerindeki hünerlerini sergilediği festivalde, açılan stantlarda da yerel ürünler sergilendi.



Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel, yaptığı konuşmada, yok olmaya yüz tutan Giritlililer kültürünü yaşatmak için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini belirterek, bunun için federasyon kurmayı planladıklarını, bunun adımını da 20-21 Mayıs'ta Kuşadası'nda düzenlenecek etkinlikte atmayı hedeflediklerini söyledi.



Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ise festivalin amacının Girit'ten Türkiye'ye gönül köprüsü kurmak olduğunu söyledi.



Tire Belediyesi Müzikli Sanat Topluluğu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop-Caz Orkestrası'nın konserleriyle renk kattığı festivalde, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile Tire Halk Eğitimi Merkezince sunulan geleneksel kıyafetler defilesi de yer aldı.