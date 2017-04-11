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Girişimlere Not Veren 'Girişim'
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Girişimlere Not Veren 'Girişim'

tohum'un bu yıl destek vereceğini açıkladığı girişimlerden biri olan StartupScore teknik olarak diğerlerinden farklı. StartupScore, girişimlere not vererek başarı potansiyellerinin ortaya çıkmasını hedefliyor.

Girişimlere Not Veren 'Girişim'

E-tohum'un bu yıl destek vereceğini açıkladığı girişimlerden biri olan StartupScore teknik olarak diğerlerinden farklı. StartupScore, girişimlere not vererek başarı potansiyellerinin ortaya çıkmasını hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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