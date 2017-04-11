Girişimlere Not Veren 'Girişim'
tohum'un bu yıl destek vereceğini açıkladığı girişimlerden biri olan StartupScore teknik olarak diğerlerinden farklı. StartupScore, girişimlere not vererek başarı potansiyellerinin ortaya çıkmasını hedefliyor.
E-tohum'un bu yıl destek vereceğini açıkladığı girişimlerden biri olan StartupScore teknik olarak diğerlerinden farklı. StartupScore, girişimlere not vererek başarı potansiyellerinin ortaya çıkmasını hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com
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