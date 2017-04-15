Günümüzde dev bütçeli direkt pazarlama tekniklerinin yerini, görece düşük bütçeli ve potansiyel müşteriler ile uzun soluklu dostane ilişkiler inşa etmeye odaklanan akılcı muadilleri aldı.



İçerik pazarlaması bu muadillerin en iddialılarından bir tanesi. Bir kitleyi anlamak, etkilemek ve kar edilebilir müşteriler yaratmak için sürekli fakat bilgilendirici içerikler üretimine ve dağıtıma odaklanıyor.



CEOtudent'ın kurucusu Yağmur Avvurur ile Pazarlama Türkiye'nin kurucusu Ender Satıcı, The Pitcher 2017 kapsamında düzenledikleri Girişimler İçin İçerik Pazarlaması panelinde, Mehmet Duru moderatörlüğünde yeni oyunun kurallarını anlatacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Workinton - Levent 199



Mekan Adresi : Büyükdere Caddesi No: 199 Levent, Şişli



Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Girişimcilikte İçerik Pazarlaması



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır