Girişimcilik Ruhu Yıldırım'da Aşılanıyor

Yıldırım'daki girişimciliğin artması ve başarılı işletmelerin yaygınlaştırılması amacıyla Yıldırım Belediyesi'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile birlikte gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimler sürüyor. Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Dönem eğitimleriyle birlikte şimdiye kadar toplamda 90 kişiye iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları eğitimi ücretsiz olarak verildi. Uzman eğitmenler tarafından girişimci adaylarına kendi iş fikirlerini hazırlayarak uygulama aşamasında yaşanabilecek sorunlara karşı pratik çözüm yeteneği kazandırılması becerileri uygulamalı eğitimlerle aktarıldı.

UZMAN EĞİTMENLERDEN UYGULAMALI EĞİTİMLER

Yıldırım Belediyesi'nin hizmet sağlayıcılığı görevini üstlendiği proje kapsamında girişimcilere verilen eğitimin önemine değinen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde kendi iş fikirlerini hayata geçirecek vatandaşlarımızın üretime dahil olmasıyla birlikte bölge ve ülke ekonomisinde önemli bir kalkınmanın oluşacağına inancımız tam. KOSGEB ile birlikte verdiğimiz eğitimler girişimcilerimize başarının yolunu gösterecek" dedi. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve sağlıklı işletmelerin ekonomide yer alabilmesi için Yıldırım'da önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Edebali, "Eğitimlerimizin şu an 3. Dönemindeyiz. 32 saat süren 5 günlük eğitimlerimizle ilk dönemde kadınlarımıza verdiğimiz eğitimlerle üretime dahil olmalarına yardımcı olduk. 2. ve 3. dönemde karma olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle hemşehrilerimize girişimcilik ruhunu aşılıyoruz. Üretime ve istihdama dahil olacak yeni işletmelerimizle ekonomisi güçlü, refah seviyesi yükselmiş bir şehir konumuna geleceğiz" ifadelerini kullandı.