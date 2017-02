Girişimcilik Kursunu Tamamlayan 73 Kişiye Sertifika

Halk Eğitim Merkezi, İş-Kur ve Kosgeb iş birliğinde açılan girişimcilik kursuna katılan 73 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.



Silifke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen ve 32 saat süren Girişimcilik Kursunda başarılı olan 73 kişi sertifika almaya hak kazandı. Girişimci adayları sertifikalarını ise Kaymakam Şevket Cinbir'in elinden aldı.



Törende konuşan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Girişimci adaylarımızla aynı ortamı paylaşıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Tabii ki bu kursların açılması ve açılmasına öncülük yapılması da önemli. Asıl önemli olan bu kurslara ilgi gösterilmesi ve bu kursları talep eden vatandaşlarımızın olması, bu talebin karşısında da devlet tabii ki ereğini yapmak durumunda. Bu kursları tamamlayarak alacağı girişimcilik belgesi ile birlikte yine devletimizin kurduğu bazı imkanlardan yararlanarak iş kurma aşamasında devletimizin yapacağı desteklerden yararlanarak iş kurmaya karar vermiş, iş kurma niyetinde olan siz değerli girişimci adaylarımızın varlığı aslında daha önemlidir" dedi.



Bu ülkede üretmek ve çok çalışmak durumundayız diyen Cinbir, "Çalışırken de hangi konuda çalışacağımız ve nasıl çalışacağımızı da iyi öğrenmek, bilgiye ve kültüre dayalı kendi belirlediğimiz hedeflerimiz ve hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için birlikte çalışmak durumundayız. Bu çalışmaların hedefe ulaşması, her şeyden önce nasıl çalışacağımızı öğrenmiş olmamıza bağlı. Bunu bu kurslar sayesinde kazandığınızı düşünüyorum. Bu kurslardan elde ettiğiniz bilgi ve beceriyi iyi değerlendirmek ve ilçemizde açacağınız iş yerleri ile hem kendi ekmeğinizi kazanma, hem belki bu arada başka vatandaşlarımıza istihdam sağlama gibi bir fonksiyonu yerine getirmiş olacaksınız. Kurduğunuz hayaller ve belirlediğiniz hedeflerin gerçekleşmesini diliyorum" dedi.



Silifke'yi sahip olduğu marka değerine taşımak için çalışmak zorundayız diyen Cinbir, "Silifke şuanda sahip olduğu marka değerinin altındadır. Silifke aslında çok daha farklı algısı olan bir kenttir. Silifke'ye gelenler bir kente gidiyorum hayali ile gidiyorlar. Ama Silifke'ye gelenler sokaklarını, caddelerini, parklarını, sahilini gezerken gördükleri karşısında henüz kentleşememiş bir Anadolu şehrinde olduğunu fark ediyor. 2300 yıldır insan yaşamının olduğu Silifke'deki bütün kültürel zenginlikleri, tarihi zenginlikleri harekete geçirmek ve Silifke'yi yeniden kent haline getirmek zorundayız. Bunun için birlikte çalışmak zorundayız. Bunu sadece Silifkelilerle yapabilir miyiz? Hayır yapamayız. Ben bir Silifkeli değilim. 29 Eylül 2014'den buyana Silifkeliyim. Silifke dünyanın bir değeridir. Silifke'yi hak ettiği noktaya taşımak için her birimiz çalışmak zorundayız" dedi. - MERSİN