Hopa ilçesinde girişimcilik kursu sertifika töreni düzenlendi.



Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, sertifikaların kursiyerlere yeni iş sahası ve istihdam konusunda yardımcı olacağını söyledi.



Çalışmanın önemine ilişkin görüşlerini paylaşan Doğanay, "Çalışmaktan başka çaremiz yok. Hele sıkıntılı günler geçirdiğimiz bu dönemlerde maddi seferberlik noktasında çalışmaktan başka çaremiz yok. Kursu başarıyla tamamlayan birçok kişi, esnaf olarak değişik sektörlerde iş yapıp istihdama katkı sunacaktır." diye konuştu.



Doğanay, bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, benzer çalışmalara her daim destek olacaklarını sözlerine ekledi.



KOSGEB İl Müdürü Cemil Bahçe de geçen yıl 600 katılımcının girişimcilik sertifikası almaya hak kazandığını anımsattı.



İş kurma oranının düşük olduğunu belirten Bahçe, "Bu noktada girişimcilerimizin biraz daha cesaretli olmasını istiyoruz. Yerel kurumlarımızın da iş alanlarını geliştirmede destek vermesini istiyoruz." diye konuştu.



Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdikleri kursa katılan 245 kişinin sertifika alma başarısı gösterdiğini söyledi.



Eğitimin, toplum için olmazsa olmazlar arasında bulunduğunu vurgulayan Akyürek, şöyle devam etti:



"Eğitime önce kendimizden başladık. Personelimiz ve üyelerimiz TOBB'un verdiği eğitimlere katıldı. Uzman kişileri Hopa'ya davet ederek, üyelerimize dış ticaret, finans ve mesleki yeterlilik noktasında eğitim verdik. Bu kapsamda KOSGEB ve İŞKUR işbirliğinde girişimcilik kursları düzenledik. 2016 yılında odamıza 300'e yakın başvuru oldu. Kurslara katılan 120 kişiden 116'sı girişimcilik sertifikası almaya hak kazandı."



Akyürek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, "Ülkemiz büyük bir felaketin eşiğinden döndü. 'Her şerde bir hayır vardır.' diye çok güzel bir sözümüz var. Bu şer şebekesi, ilçemizin Sundura Mahallesinde bir okul binası inşa etmişti. Buranın, sizlerin onayı ile fen lisesi yapılmasını, adının da hiç akıldan çıkmaması için 15 Temmuz Fen Lisesi konulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Belediye Başkanı Nedim Cihan'ın da katıldığı tören, protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifika verilmesinin ardından sona erdi.