Girişimcilik Kursiyerleri Eğitime Başladı

Akhisar Belediyesi Kent Konseyine bağlı Akhisar Kadın Meclisi ve Akhisar Kahveciler Odası işbirliği ile ikincisi düzenlenen KOSGEB Girişimcilik kursu 30 kursiyeri ile birlikte Akhisar Belediye Meclis Salonunda çalışmalara başladı.



KOSGEB Akhisar Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli proje danışmanı ve eğitmeni Utku Yılmazer'in öğretmenliğinde 30 kursiyere girişimcilik ve iş planı detayları 4 gün süreyle verilecek. Kursun ilk gününde Kadın Meclisi Başkanı Pınar Güney ve Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney de katıldı. Kursun ilk gününe ayrıca geçen yıl aynı kurs ile girişimcilik eğitimi alıp bu yıl işyerlerini açan Hatice Pala ve Özlem Gün de katılarak, kursiyerlere destek olmak için yaşadıkları süreçleri anlattı.



Düzenlenen program çerçevesinde geçen yıl 25 katılımcıdan 5 katılımcının kendi işyerini açtığını hatırlatan Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney, bu başarı oranının yüksek olduğunu ve ikinci kursta başarı çıtasını daha da yukarı çekmek istediklerini vurguladı. - MANİSA