Girişimcilik Hikayeleri Xvııı - Çanakkale

"Girişimcilik sadece para kazanmaktan ya da bir iş kurmaktan ibaret değildir. Girişimcilik hayatımızın her kısmında vardır; sosyal, profesyonel ya da duygusal"



Girişimcilik Hikayeleri katılımcıların girişimciler ile bir araya gelip onları hikayelerini, paylaşımlarını ve tecrübelerini interaktif bir şekilde paylaşım sağlayan bir platform kurmayı amaçlamaktadır.



Etkinliklerin interaktif, çıkarsımsal ve eğlenceli olması önceliğimiz olup, katılımcıların olabildiğince dahil olması hem etkinlik süresince, hem de sonraki etkinliklerimiz için çok önemlidir.



Hikayelerini anlatacak girişimcilierimiz farklı kültürlerden, farklı alanlardan ve farklı tecrübelerden gelip, size sadece geçtikleri yolda yaşadıklarını anlatacak ve sorularınızı cevaplayacaklar.



Bu seminerimizde girişimciliği sanat ile harmanlayan bir kaç girişimciyi de dinleyeceğiz.



Amacımız öğretmek değil. Amacımız paylaşmak. Bu yolda bir kaç kişiye pozitif katkımız olursa ne mutlu.



Konuşmacılar:



Perçin İmrek - Girişimcilik Hikayeleri Yazarı & In House Hostel Kurucu Ortağı



20 Nisan'da Aşkın Art Otel'de görüşmek üzere.



Etkinlik ücretsizdir.



Detaylar :



İl : Çanakkale



İlce : Merkez



Mekan : AskinArt Hotel



Mekan Adresi : İsmetpaşa Mahallesi, Hasan Mevsuf Sk No: 53



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Girişimcilik Hikayeleri XVIII - Çanakkale



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır