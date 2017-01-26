Girişimcilik Hikayeleri Xıv

"Girişimcilik sadece para kazanmaktan ya da bir iş kurmaktan ibaret değildir. Girişimcilik hayatımızın her kısmında vardır; sosyal, profesyonel ya da duygusal"



Girişimcilik Hikayeleri katılımcıların girişimciler ile bir araya gelip onları hikayelerini, paylaşımlarını ve tecrübelerini interaktif bir şekilde paylaşım sağlayan bir platform kurmayı amaçlamaktadır.



Etkinliklerin interaktif, çıkarsımsal ve eğlenceli olması önceliğimiz olup, katılımcıların olabildiğince dahil olması hem etkinlik süresince, hem de sonraki etkinliklerimiz için çok önemlidir.



Hikayelerini anlatacak girişimcilierimiz farklı kültürlerden, farklı alanlardan ve farklı tecrübelerden gelip, size sadece geçtikleri yolda yaşadıklarını anlatacak ve sorularınızı cevaplayacaklar.



Bu seminerimizde girişimciliği sanat ile harmanlayan bir kaç girişimciyi de dinleyeceğiz.



Amacımız öğretmek değil. Amacımız paylaşmak. Bu yolda bir kaç kişiye pozitif katkımız olursa ne mutlu.



Konuşmacılar:



Ali Cevat Ünsal, Oyunlaştırma Uzmanı



İnci Seda Cankutaran, Girişim Savaşçısı



Fırat Cankat, Tenga



Perçin İmrek, Bosphorus Story House & In House Hostel Kurucu Ortak



26 Ocak'ta Servcorp Tekfen Towers'da görüşmek üzere.



Etkinlik ücretsizdir.



Katılımcı limiti 50 kişidir.



Bol ilhamlı günler,