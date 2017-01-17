Girişimcilik Hikayeleri Xııı

"Girişimcilik sadece para kazanmaktan ya da bir iş kurmaktan ibaret değildir. Girişimcilik hayatımızın her kısmında vardır; sosyal, profesyonel ya da duygusal"



Girişimcilik Hikayeleri katılımcıların girişimciler ile bir araya gelip onları hikayelerini, paylaşımlarını ve tecrübelerini interaktif bir şekilde paylaşım sağlayan bir platform kurmayı amaçlamaktadır.



Etkinliklerin interaktif, çıkarsımsal ve eğlenceli olması önceliğimiz olup, katılımcıların olabildiğince dahil olması hem etkinlik süresince, hem de sonraki etkinliklerimiz için çok önemlidir.



Hikayelerini anlatacak girişimcilierimiz farklı kültürlerden, farklı alanlardan ve farklı tecrübelerden gelip, size sadece geçtikleri yolda yaşadıklarını anlatacak ve sorularınızı cevaplayacaklar.



Bu seminerimizde girişimciliği sanat ile harmanlayan bir kaç girişimciyi de dinleyeceğiz.



Amacımız öğretmek değil. Amacımız paylaşmak. Bu yolda bir kaç kişiye pozitif katkımız olursa ne mutlu.



Konuşmacılar:



Nedim Saban, Tiyatrocu



Neslihan Canioğlu, Nefes Koçu



Selçuk Keser, Girişimci



Perçin İmrek, Bosphorus Story House & In House Hostel Kurucu Ortak



17 Ocak 19: 00'da DAM'da görüşmek üzere.



Etkinlik ücretsizdir.



Bol ilhamlı günler,