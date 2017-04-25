Girişimcilik Eğitimine Katılan Kadın Mağaza Açtı

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) düzenlediği girişimcilik eğitimlerine katılan kadın, çocuk giyim mağazası açtı.



DTO tarafından düzenlenen Girişimcilik Eğitim Programına katılan Belkıs İnesi, İstasyon Caddesi'nde çocuk giyim mağazası açarak iş hayatına girdi.



DTO Başkanı Uğur Erdoğan, mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, girişimcilik eğitimlerinin sonuçlarını böylesine güzel bir şekilde almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Girişimcilik eğitimleri ile toprağa tohumlar saçtıklarını belirten Erdoğan, "Filizlenen tohumlar misali, açılan her işletme ekonomimize bahar canlılığı getirecek. Böyle güzel şeyler olduğunu görmek beni umutlandırıyor. Daha çok çalışmamız, daha çok girişimci yetiştirmemiz konusunda bize güç ve motivasyon kaynağı oluyor. Ben girişimcilik eğitimine katılan kardeşlerimize sertifikalarını takdim ederken, iş yerlerinin açılışlarına katılacağıma dair söz verdim. Bu sözümü tekrar ediyorum. Her yeni işletmenin açılışında bulunmak bizim için onur kaynağıdır." diye konuştu.



Erdoğan ve İŞKUR İl Müdürü Işık, kurdelenin kesilmesinin ardından mağazayı gezerek, girişimci Belkıs İnesi'den bilgi aldı.