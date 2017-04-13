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Girişimcilik Eğitim Programı
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Girişimcilik Eğitim Programı

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından düzenlenen Girişimcilik Eğitim Programını tamamlayan 60 girişimci adayı sertifika aldı.

Girişimcilik Eğitim Programı

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından düzenlenen Girişimcilik Eğitim Programını tamamlayan 60 girişimci adayı sertifika aldı.

DTO ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile yürütülen Girişimcilik Eğitim Programı'nı tamamlayan kursiyerler için DTO Toplantı Salonunda sertifika töreni düzenlendi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı konuşmada, Denizli insanının girişimci ruha ve cesarete sahip olduğunu belirtti.

Sertifika almaya hak kazanan girişimci adaylarında da aynı ışığı ve cesareti gördüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kurulan her işletme, ekonomimize katkı, insanımıza iş kapısı anlamına geliyor. Bu anlamda girişimci adayı arkadaşlarımız ülkemiz adına da önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bir işletme sahibi olmak, mutlaka risk almayı gerektiriyor. Risk almadan başarılı olmanın imkanı yok. Ben de işimi kurarken, projemi bütün yönleriyle, riskleri ve avantajlarıyla inceledim adımımı attım. Siz de risk almaktan çekinmeyin. Her birinizin başarılı olacağına inanıyorum. Ayrıca işletmelerinizi kurduktan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Açılışlarınıza katılacak, sizleri ziyaret edeceğiz. Sorunlarınızın çözümü için her zaman kapımız açıktır."

Konuşmaların ardından 60 girişimci adayına sertifikaları verilirken, yılbaşından bu yana DTO'dan sertifika alan girişimci sayısının 240 olduğu bildirildi.

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