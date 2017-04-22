Girişimcilik Eğitim Kursları Başlıyor

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye İş Kurumu Kilis İl Müdürlüğü işbirliğinde 125 kişi girişimcilik kursuna başlayacağı bildirildi.



Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ve Türkiye İş Kurumu Kilis İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 25'er kişilik 5 sınıf halinde toplam 125 kişilik Girişimcilik Eğitim kursları 17 Mayıs 2017 tarihinde KİTSO'da başlıyor. Kurs başvuruları, 28 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek olup Mülakat ise 4 Mayıs 2017 tarihinde KİTSO'ya yapılacak.



Kurslar ile ilgili bir açıklama yapan KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş Girişimcilik Eğitim kursları ile KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ'lerin kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Katılım Belgesi verilecek olup, bu belgeyi alarak kendi işini kuracak girişimcilere KOSGEB tarafından 50 bin TL'ye kadar hibe 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecektir. Kursiyerlerimizin belge alabilmeleri için kursa devamlılık göstermeleri önem arz etmektedir. Kurslarımızın şehrimize ve girişimcilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KİLİS