Girişimcilik Baharı'17
Girişimcilik Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Girişimcilik Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 22.04.2017 08: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Girişimcilik Baharı'17
Tür : Panel
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io