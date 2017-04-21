Girişimcilik Baharı'17

Girişimcilik Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Girişimcilik Baharı'17

Girişimcilik Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 22.04.2017 08: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Girişimcilik Baharı'17

Tür : Panel

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Hayır