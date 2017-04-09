Girişimciler İçin Yatırıma Hazırlık 101

Yatırım arasanız da aramasanız da bu süreci öğrenmek, ihtiyacınız olduğunda değil de şimdiden bilmek, sizi hem psikolojik hem de finansal olarak güçlendirecektir. Ocak-Mayıs arası, her ayın 10'unda girişimcilere yönelik ücretsiz yatırıma hazırlık giriş eğitimi verilecektir. Kontenjan 20 kişiliktir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Arya Women Investment Platform



Mekan Adresi : Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sk., 34430



Başlangıç Saati : 10.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Girişimciler için Yatırıma Hazırlık 101



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır