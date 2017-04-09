Girişimciler İçin Yatırıma Hazırlık 101
Yatırım arasanız da aramasanız da bu süreci öğrenmek, ihtiyacınız olduğunda değil de şimdiden bilmek, sizi hem psikolojik hem de finansal olarak güçlendirecektir.
Yatırım arasanız da aramasanız da bu süreci öğrenmek, ihtiyacınız olduğunda değil de şimdiden bilmek, sizi hem psikolojik hem de finansal olarak güçlendirecektir. Ocak-Mayıs arası, her ayın 10'unda girişimcilere yönelik ücretsiz yatırıma hazırlık giriş eğitimi verilecektir. Kontenjan 20 kişiliktir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Arya Women Investment Platform
Mekan Adresi : Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sk., 34430
Başlangıç Saati : 10.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Girişimciler için Yatırıma Hazırlık 101
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads