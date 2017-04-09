Girişimciler İçin Yatırıma Hazırlık 101

Yatırım arasanız da aramasanız da bu süreci öğrenmek, ihtiyacınız olduğunda değil de şimdiden bilmek, sizi hem psikolojik hem de finansal olarak güçlendirecektir.

Girişimciler İçin Yatırıma Hazırlık 101

Yatırım arasanız da aramasanız da bu süreci öğrenmek, ihtiyacınız olduğunda değil de şimdiden bilmek, sizi hem psikolojik hem de finansal olarak güçlendirecektir. Ocak-Mayıs arası, her ayın 10'unda girişimcilere yönelik ücretsiz yatırıma hazırlık giriş eğitimi verilecektir. Kontenjan 20 kişiliktir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Arya Women Investment Platform

Mekan Adresi : Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sk., 34430

Başlangıç Saati : 10.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Girişimciler için Yatırıma Hazırlık 101

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Asmalı Mescit, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Finans
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