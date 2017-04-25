Girişimciler İçin İş Yaşamında Hikâye Anlatıcılığı

"Sadece yapmanız yetmez, anlatmanız da gerekir!"



Gece gündüz emek harcadığınız iş fikrinizi yeterince iyi anlattığınızdan emin misiniz?







Cevabınız hayırsa, bu atölye tam size göre!



Fikrini kısa sürede etkili ve güçlü bir şekilde anlatmak isteyen girişimci ve girişimci adaylarına yönelik çalışma, 26 Nisan Çarşamba 18.00'de İTÜ GİNOVA'da düzenlenecek. Kontenjanımızın kısıtlıdır. Kayıt olmak için acele edin!





Program:



Tekno-Girişimlerde Yeni Nesil Pazarlama Stratejileri



Yrd. Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel, İstanbul Ticaret Üniversitesi







Girişimci Hikayesini Nasıl Anlatmalı?



Sinan Sülün, Storyteller, Dinamo Consulting











Dr. Adnan Veysel Ertemel



Adnan Veysel Ertemel, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu.







Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (ETM) konusunda aldı. yılında Doktora derecesini Marmara Üniversitesinde Pazarlama konusunda aldı.







2011 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi ve ardından İstanbul Ticaret Üniversitesinde Dijital Pazarlama ve Teknoloji Girişimciliği dersleri vermektedir.







Ayrıca CDOWorld (ChiefDigitalOfficer) oluşumunun bir parçası olan CDOTurkey ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu yönetiminde görev almaktadır. Dijital Çağda İllüzyonel Pazarlama kitabının yazarıdır.











Sinan Sülün



1980'de İstanbul'da doğdu. 2002'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Anabilim Dalı'nda eğitim gördü.







Zipİstanbul ve Hayvan Kültür Sanat Dergisi'nde editör olarak çalıştı. Birikim, Atlas Tarih, İstanbulArt News, Psikeart, Notos, Egoistokur ve Ot gibi birçok dergi, gazete, internet sitesinde yazıları, hikayeleri yayımlandı.







İlk kitabı Karahindiba 2011 yılında yayınlandı. Kitapta yer alan aynı isimli öykü 2014 yılında Mask-Kara Tiyatrosu tarafından oyunlaştırılarak, sahneye taşındı. 2015 yılında Show TV'de yayınlanan Acil Servis isimli dizinin senaryosunu yazdı. Aynı yıl Aralık ayında İletişim Yayınları tarafından Kırlangıç Dönümü adlı romanı yayınlandı.







Halen şirketlere "Hikaye Anlatıcılığı" eğitimleri vermeye ve Hikaye Anlatıcısı olarak danışmanlık yapmaya devam eden Sinan Sülün, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans programlarında "Sunum ve Hitabet" dersi vermektedir.







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