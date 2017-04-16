Girişimciler İçin Dış Ticaret
Girişimcilerden gelen talepleri dikkate aldık ve bu ayki #AGGS eğitimini dış ticaret olarak belirledik.
Girişimcilerden gelen talepleri dikkate aldık ve bu ayki #AGGS eğitimini dış ticaret olarak belirledik.
Türkiye'nin, kadına en çok değer veren ve kadın girişimcileri destekleyen firmalarından biri olan UNSPED Gümrük Müşavirliği'nin Gelişim Akademisi, Arya Girişimci Gelişim Serisi'nde Dış Ticaret Eğitimi düzenliyor. UNSPED CEO'su Dr. Hakan Çınar'ın deneyimlerini paylaşacağı, girişimcilerin en zorlandıkları konularda nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda yol göstereceği eğitimi kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Arya Women Investment Platform
Mekan Adresi : Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sk., 34430
Başlangıç Saati : 17.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Girişimciler için Dış Ticaret
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
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