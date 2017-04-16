Girişimciler İçin Dış Ticaret

Girişimcilerden gelen talepleri dikkate aldık ve bu ayki #AGGS eğitimini dış ticaret olarak belirledik.



Türkiye'nin, kadına en çok değer veren ve kadın girişimcileri destekleyen firmalarından biri olan UNSPED Gümrük Müşavirliği'nin Gelişim Akademisi, Arya Girişimci Gelişim Serisi'nde Dış Ticaret Eğitimi düzenliyor. UNSPED CEO'su Dr. Hakan Çınar'ın deneyimlerini paylaşacağı, girişimcilerin en zorlandıkları konularda nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda yol göstereceği eğitimi kaçırmamanızı tavsiye ederiz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Arya Women Investment Platform



Mekan Adresi : Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sk., 34430



Başlangıç Saati : 17.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Girişimciler için Dış Ticaret



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır