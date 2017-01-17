Girişimciler İçin Alternatif Kaynak: Kitlesel Fonlama Platformları

Bir Konu Bir Konuk Ocak ayı Konuğu:



Bir Konu Bir Konuk Ekibi olarak bu ay Crowdfon Kurucusu Sn.Savaş Ünsal ile etkinliğimizi saat 19.00-21.00 arasında StartersHub'da gerçekleştireceğiz.



Sınırlı sayıda katılımcının katılabileceği bu etkinliğin detayları ve başvuru formu için:



>Lisans öğrencileri katılmak için https: //goo.gl/forms/0DfWjdIU1Tr1szB03adresinden kayıt olabilirler.



>Mezun ve yüksek lisans öğrencileri https: //www.biletino.com/event/eventdetail/3107 linkinden kayıt olabilirler.



1956 Adana Doğumlu, evli, iki çocuk babası.



ODTÜ Matematik Bölümü (B.Sc.), Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar (M.Sc.) Master ve Oklohoma City Üniversitesi İşletme (MBA) Master mezunu.



Kariyerine sistem analisti olarak İstanbul Koç-Burroughs'da başladı. 1982 yılında Kanada'ya yerleşti; General Motors ve Bell Canada firmalarında Sistem Analisti ve Danışman olarak görev yaptı.1986 ile 1992 yılları arası Bell Canada şirketinde Malezya Telekom'un özelleşmesi projesinde Kuala Lumpur'da çalıştı. Bell Canada şirketinin özelleştirme projesi sona erince, Malezya Telekom şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra kendi danışmanlık Şirketini kurarak IBM, Fujitsu, Andersen Consulting gibi Uluslararası büyük firmalara Sistem Yönetim Danışmanlık hizmeti sağladı.



Malezya'nın ulusal petrol şirketi Petronas'ın yaptırdığı Kuala Lumpur'daki Dünyanın en yüksek İkiz Kulelerinin Data ve Ses Sistemleri Planlaması ve ve Uygulamasından sorumlu Proje Müdürü olarak Malezya'daki son görevini tamamladı.



1997 yılında Türkiye'ye geri dönüş yaparak, Turkcell'de Teknik Direktör olarak göreve başladı. İki yıl içinde 700,000 GSM abonesinden, 5.5 milyon abone trafiği için gerekli kaliteli altyapıyı tamamladı. Bu süreçte Turkcell, Çin Telekom'dan sonra Dünya'da GSM altyapısını en hızlı gerçekleştiren ikinci şirket durumuna geldi.



Savaş Ünsal 1999 yılı sonunda Superonline'ın Genel Müdürü olarak atandıktan sonra, dinamik ve genç kadrosuyla yüksek kaliteli müşteri servisleri hedef alarak Superonline'ı Türkiye Pazarında Lider Bireysel ve Kurumsal İnternet Servis Sağlayıcı pozisyonuna getirmiş, 2000 Senesinde Roma ISP Forum'unda Superonline "Avrupada En İyi ISP" ödülüne laik görülmüştür.



Superonline'nın tekrar TURKCELL bünyesine katılmasından sonra, Savaş Ünsal Superonline Yönetim Kurulundaki görevinden Mayıs 2010 itibariyle ayrılarak, kurucusu olduğu İCE İletişim Hizmetleri Ltd. şirketinde Yönetim Danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Savaş Ünsal ayrıca Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği (TBAA.org) Başkan Vekili, crowdFON.com kitlesel fonlama "crowdfunding" platformununda kurucusu, Reengen Enerji Teknolojileri A.Ş. (Reengen.com) Yatırımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.



>Kayıtlar etkinlik tarihinden 3(üç) gün önceye kadar alınmaktadır.



• Etkinliğimiz ücretsiz olup sınırlı sayıda(20 kişi) katılımcı ile gerçekleşmektedir.



• Katılımcılarımız belirlenen konu esas alınarak seçilmektedirler.



Etkinlik kaydınızın değerlendirilebilmesi için başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.



• Etkinliğe kaydı kabul edilen kişiler, katılım onayı hakkında mail veya SMS yoluyla bilgilendirilecektir.



*Katılım onayı hakkında mail veya SMS almadığınız taktirde etkinlik kaydınız kabul edilmemiş olacaktır.



• Etkinlik "Proje Sunumu" bölümümüzde proje veya sunumunu konuk ve katılımcılarla paylaşmak isteyen katılımcılar kayit@birkonubirkonuk.com.tr mailine proje ve sunumlarını iletmek zorundadırlar.



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