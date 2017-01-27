Girişimci ve Kobi'lere Online Danışmanlık Hizmeti

ÇOĞU girişimci ve firma sahibinin başta gelen sorunlarından olan, bir bilene ulaşıp fikir ve tavsiye alabilme konusuna, online sektörden çözüm getirildiği belirtildi. Eksperin isimli site, Türkiye'de ilk defa fikir ve tavsiyeye ihtiyacı olan kişilerle, konusunda uzman kişileri online platform üzerinde bir araya getirip, özel bir yazılımla telefon yoluyla birebir görüşebilmelerini sağlıyor.



Türkiye'de özellikle son iki yılda pazaryeri girişimlerinin önemli ölçüde ivme yakaladığı belirtildi. Pazar yerlerinin çalışma şekli, alıcı ile satıcıyı bir platform üzerinde bir araya getirerek, bu alışverişlerini güvenle ve hızlı bir şekilde yapılmasının sağlandığı kaydedildi. Eksperin.com'un sektörde yer alan diğer tüm pazar yerlerinden farkının, ürün yerine kişiselleştirilmiş bilgi ve deneyim satıyor olması olduğu kaydedildi. Erkekpaketi.com kurucuları tarafından hayata geçirilen girişim, özellikle girişimci ve KOBİ'lerin sektörde yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin, işleriyle ilgili özel olarak soru sorup, fikir alabilecekleri uzman kişileri bulmak. Site, bilgi, fikir, tavsiye ve deneyime ihtiyacı olan kişilerle, uzmanlıklarını profesyonel olarak gelire çevirmek isteyen kişileri birebir görüştüren bir köprü görevi üstlendiği belirtildi.



Platformda uzman olarak yer almak isteyen kişiler hızlıca başvuru yapıp kendileri için dakika ücreti belirliyorlar. Platform tarafından kabul edilen uzmana en geç 24 saat içinde dönüş yapılıyor. Müşteri, platforma gelip hangi kategoriden uzmanla görüşmek istiyorsa, platform aracılığıyla ona istek gönderip randevulaşıyor ve 15, 30 veya 60 dakikalık görüşme seçeneklerinden birini seçiyor. Daha sonra platform tarafından her iki kişiye de sabit bir telefon numarası ve görüşme için özel şifre veriliyor. İki taraf da randevulaşılan saatte numarayı arayıp şifreyi girerek görüşmeye başlıyor.



Platformun kurucusu girişimci Ersin Mete Ertürk yaptığı açıklamada, "Eksperin, bizzat ben ve çevremdeki girişimcilerin ortak sorunu olan, konusunda uzman kişilere keşke istediğimizde ulaşabilsek durumu sonucu ortaya çıktı. Çünkü insanlar bazen öyle bir noktaya geliyor ki, hızlı karar alması gereken durumlarda yaşadıkları tereddütlü ve ne yapması gerektiğini bu yollardan daha önce geçmiş, aynı deneyimleri yaşayıp başarılı olmuş ya da başarısızlık yaşamış kişilere sorarak, onlardan fikir alma ihtiyacı duyuyor. İşte biz de Eksperin.com'da bunu kolay yoldan sağlıyoruz. Ulaşılamaz kişileri, benzersiz iş deneyimleri yaşamış, çeşitli kategorilerdeki uzmanları, ihtiyacı olan kişilerle teknolojik altyapımız sayesinde telefon yoluyla görüştürüyoruz. İş modelimizin farkı, özel sanal santral yazılımımız sayesinde iki tarafı telefon yoluyla görüştürmek. Bu sayede farklı şehirlerde yaşayan kişiler oturdukları yerden, istedikleri saatte görüşme yapabiliyorlar" dedi.



GELİRE İHTİYACI OLMAYAN UZMAN BAĞIŞ YAPABİLECEK



Girişimci Ertürk, isteyenlerin görüşme gelirlerini diledikleri yere bağışlayabilmelerine olanak sağlayan bir yapı da kurduklarını belirterek, "Burada ad amacımız görüşmeden elde ettiği gelire, ihtiyacı olmayan veya bir kısmını bağışlamak isteyenler için bir sosyal sorumluluk gerçekleştirmelerine yardımcı olmak" dedi.



- Ankara