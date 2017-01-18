Girişimci Öğrenciler 'Akıllı Ev' Tasarladı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Girişimci Öğrenciler Akıllı Cihazlar Tasarlıyor" yarışmasında Ankara Anadolu Lisesi, tasarladıkları 'akıllı ev' ile birinci oldu.



Ankara Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında iki ay eğitim alan öğrenciler, gündelik hayatlarında gözlemledikleri problemlerin çözümü için akıllı sistemleri, kendi hayal güçleri ile tasarladı.



Cer Modern'de önceki gün çeşitli ortaokul öğrencilerin yarıştığı etkinlikte bugün de liseli öğrenciler teknoloji konusunda yeteneklerini sergiledi. Üçer kişilik gruplar halinde çalışan öğrenciler, iki ay boyunca Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir'den eğitim aldılar. Eğitim kapsamında öğrenciler, 3 boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve kodlama hakkında bilgi sahibi oldular.



Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu yıl ikincisini düzenlediklerini Girişimci Öğrenciler Akıllı Cihazlar Tasarlıyor yarışmasının temel amacının girişimci gençlere ve çocuklara kodlama eğitimi programı becerisi kazandırmak olduğunu ifade etti. 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına kodlama eğitimini de aldığı belirten Arif Şayık,"Ankara Kalkınma Ajansı olarak Ankara'nın ileri teknolojide üretim üssü olduğu için o üsse alt yapı olacak öğrenciler yetiştirmek temel hedefimiz. Bu arada öğrencilerin yazılım bilmesi ve kodlaması çerçevesinde teknoloji uygulaması temel amacımız" diye konuştu. "Problem üreten yerine problemlerini kodlayarak çözen ve ileri teknolojilere uyum sağlayan gençler yetiştirmek temel amacımız" diyen Şayık, programın örnek olmasını ve tüm ülkeye yayılması temennisinde bulundu.



Yarışma sonuçları



Liseli takımları arasında düzenlenen yarışmada jüri değerlendirmeleri neticesinde: Ankara Anadolu Lisesi birinci, Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Fen Lisesi üçüncü oldu. Birinci olan öğrencilere diz üstü bilgisayar hediye edilirken, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere 3 boyutlu kalem takdim edildi. - ANKARA