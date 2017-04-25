Girişimci Kadın, Annesinin 30 Yıllık Hayalini Gerçekleştirdi

Siirtli Nergiz Oğuz, yönetici olarak çalıştığı firmadaki işini bırakıp, memleketinde güzellik merkezi açarak annesinin 30 yıllık hayalini gerçekleştirdi.



Siirtli Nergiz Oğuz (28) adlı genç kadın, Turizm ve Otelcilik Lisesini tamamladıktan sonra, çeşitli firmalarda yönetici olarak çalıştı. Oğuz, daha sonra, annesinin 30 yıllık hayalini gerçekleştirmek için memleketi Siirt'e dönerek, güzellik merkezi açtı. İş yeri açtığında ilk sürprizi annesine yaptığını aktaran Oğuz, "Öğrencilik yıllarımda Türkiye'nin sayılı zincir otellerinde stajyerlik yaptım ve orada iş teklifi aldım. Birçok alanda çalıştım, ücretli öğretmenlik yaptım, yönetici oldum. Turizm otelcilikte alan derslerine girdim. Ancak içimde bir ukde kalmıştı, annemin hayali olan bir güzellik merkezi açmak. Bunu yaparken de son model cihazları alarak yaptım. Hatta KOSGEB'den maddi destek alırsam işimi daha da artıracağım. Annem ev hanımı olduğu için ve maddi imkansızlıklardan dolayı bu hayalini gerçekleştirememişti. Biz 8 kardeştik sadece babam çalışıyordu, bu zordu. Ancak ben şuan bunu gerçekleştiriyorum" dedi. - SİİRT