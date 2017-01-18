Girişimci Gelişim Serisi: Start-up'larda Yetenek Yönetimi

Girişimci = Lider: Yetenek yönetiminde liderin ajandası.



Startup kültüründe kimler çalışır?



Yeteneğin yönetimi neden gereklidir?



Yeteneği elde tutma yolları.



Egitmen Hakkında: Emine Başdağ



ODTÜ Psikoloji mezunu ve 21 yıllık insan kaynakları tecrübesine sahiptir.



Yıldız Holding'de Ambalaj, Bilişim, Gıda, Uluslararası Bisküvi ve Çikolata, Gayrimenkul, Maden, Makine, FMGC, Kişisel Bakım, Finans sektörlerinde görev alan 50 + şirketin İK stratejilerine ve kurumsal dönüşümünü liderlik tecrübesi ve 100 + CEO, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür birebir çalışma deneyimi bulunmaktadır.



9 yıllık süreç içinde 200 + insan kaynakları çalışanına liderlik emis, farklı liderliklerle farklı tecrübeler kazanmistir. Büyük projelere liderlik ve mentorluk hizmeti vermiştir.



Şu anda ise Expertum Danışmanlık Kurucu Ortağı olarak girişimciliğe adım atmış bulunmaktadır.