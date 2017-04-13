Girişim Şirketleri İçin Global ve Yeni Bir Hub: Estonya

Dünya'da ses getiren bir çok bilişim teknolojisi şirketinin Estonya'da kurulduğunu biliyor muydunuz?

Siz de girişiminizi Estonya'da kurmak, geliştirmek, ve büyütmek ve yükseltmek istemez miydiniz?

Estonya'da kurulan Peki sizde ve dünyaya açılan cak pek çok bilişim teknolojisi şirketinin başarısının altında yatan bazı faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir.; girişiminizi Estonya'da kurmak ve büyütmek istemez miydiniz?





Ülkenin bilişim teknolojisinin yıllar önce ülke stratejisi olarak belirlenmesi sonucunda oluşan gelişmiş bilişim altyapısı,











Eğitim ve öğretimin bilişim teknolojisine yatkın biçimde dizaynı neticesindeGelişmiş bilişim altyapısı ve yetiştirilmiş olan kalifiye işgücüyle,







Nisbeten küçük bir toplum olması neticesinde daha kolay test ortamı teşkil etmesi, Bilişim teknolojisinin yıllar önce ülke stratejisi olarak belirlenmesi,







Eğitim ve öğretimin bilişim teknolojisine yatkın biçimde dizaynı,







Girişimcilerin yatırımcı radarına kolayca girme şansıyla,







Nisbeten küçük bir toplum olması neticesinde daha kolay test ortamı teşkil etmesiyle,







AB fonlarına daha kolay erişim imkanıyla,







Şirket kurmanın ve yönetmenin dünyada en kolay olduğu ülke olmasıyla,







Elde ettiği karını dağıtmayıp bünyesinde tutan veya yatırıma dönüştüren şirketler için %0 kurumlar vergisi uygulamasıyla







Girişimci vizesi ile oturum izni kolaylığıyla,







Diğer Avrupa ülkelerine kıyasen düşük yaşama maliyetleriyle,



neticesinde ortaya çıkmıştır.

Avrupa'nın en büyük kuluçka merkezi Estonya'nın etkileyici gelişim hikayesini ve girişim ekosistemini öğrenmeye ne dersiniz?

Bilişim teknolojisini ülke stratejisi olarak kurgulayan devlet,Vizyon sahibi hükümet, teknolojiyi özümsemiş toplum ile proaktif bilişim sektörü ortaklığında ortaya çıkan bu başarılı e-toplum platformunu araştırmayı ile şirketinizi kurmayı düşünmez miydiniz?

13 Nisan akşamı saat 19.00'da Bahçeşehir Üniversitesi Karaköy Binasında düzenlenecek bu etkinlikte WPS Partners OÜ firmasından Özlem Tümer Eke ve DEİK Türkiye – Estonya İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Estonya'da Sirel Hukuk Bürosu'ndan Turgay Kuleli Estonya'da yatırım ile alakalı bizleri bilgilendirecek ve sorularınızı cevaplandıracak.

Dünyadaki bilişim teknolojisi girişimciliğinin en yüksek olduğu en gelişkin e-toplumlardan birisi olan Estonya'da Mayıs ayında yapılacak Latitude59 adlı etkinlik ile alakalı da bilgilerin paylaşılacağı bu ücretsiz etkinliğe kayıt olmak için lütfen yerinizi şimdiden ayırın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi Galata Yerleşkesi



Mekan Adresi : 24/A Kemeraltı Cd. Karaoğlan Sokağı Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Girişim Şirketleri İçin Global ve Yeni Bir Hub: Estonya



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır