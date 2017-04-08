Arya Girişimci Gelişim Serisi eğitimleri İnsan Kaynakları ve Finans'tan sonra şimdi de Hukuk ile devam ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Arya Women Investment Platform



Mekan Adresi : Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sk., 34430



Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Girişim Hukuku



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır