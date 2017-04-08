Girişim Hukuku
Arya Girişimci Gelişim Serisi eğitimleri İnsan Kaynakları ve Finans'tan sonra şimdi de Hukuk ile devam ediyor.
Arya Girişimci Gelişim Serisi eğitimleri İnsan Kaynakları ve Finans'tan sonra şimdi de Hukuk ile devam ediyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Arya Women Investment Platform
Mekan Adresi : Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sk., 34430
Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Girişim Hukuku
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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