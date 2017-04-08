Girişim Hukuku

Arya Girişimci Gelişim Serisi eğitimleri İnsan Kaynakları ve Finans'tan sonra şimdi de Hukuk ile devam ediyor.

Girişim Hukuku

Arya Girişimci Gelişim Serisi eğitimleri İnsan Kaynakları ve Finans'tan sonra şimdi de Hukuk ile devam ediyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Arya Women Investment Platform

Mekan Adresi : Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sk., 34430

Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Girişim Hukuku

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Asmalı Mescit, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Finans
sponsored ads