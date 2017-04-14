Giresunspor Maçında Kazanmak İçin Oynayacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, TFF 1. Lig'in 28. haftasında, sahalarında yapacakları Giresunspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Mavi-lacivertliler, Aytaç Durak Tesisleri'nde, İpekoğlu yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.



Futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı yarı sahada yapılan taktik maçla tamamladı.



İpekoğlu, yaptığı açıklamada, oyuncularının istekli ve hırslı olduğunu, geçen hafta deplasmanda 4-2 kazandıkları Eskişehirspor maçını unutup Giresunspor müsabakasına odaklandıklarını belirtti.



Giresunspor'un çok önemli bir takım olduğunu aktaran İpekoğlu, "Giresunspor maçında sahada elimizden geleni yaparak kazanmak için oynayacağız, oyuncularıma güveniyorum. Bu maça, son güne kadar en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.