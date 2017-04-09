Giresunspor Kazanmayı Hatırladı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Son haftalarda kazanmaya hasret kalan Giresunspor, evinde güldü. Yeşil beyazlılar, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



39. dakikada Dimitriadis'in Bandırma kalesi önüne gönderdiği topa Recep müsait durumda dokunamadı.



41. dakikada ani gelişen atakta da Silva'nın şutu az farkla auta çıktı.



50. dakikada Berkan'ın caza alanına gönderdiği topa özgür Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla aut.



53. dakikada Çağlar'ın ortasında Özgür Can'ın kafa vuruşunu Okan iki hamlede önledi.



57. dakikada Bandırmaspor penaltı kazandı. Giresun ceza alanına giren Atabey, Özgür Yılmaz tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sertaç'ın plasesi direğe vurarak dışarı çıktı.



64. dakikada Dilaver'in kullandığı köşe atışından gelen topu kontrol eden Çağlar pasını Recep'e verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşu ile meşin yuvarlak Kaleci Okan'ın yanından ağlara gitti. 1-0



---KÜNYE---



Stat: Atatürk



Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Mehmet Kısal xx, Muhammet Yumak xx



Giresunspor: Eser xxx, Dimitriadis xxx, Volkan xx (Dilaver (dk. 61 x), Abwo xxx (Lopez dk. 84), Berkan xxx, Recep xxx, Özgür Can xx, Çağlar xx (Rızvan dk. 69 x), Dodo xx, Onur xxx, Özgür Yılmaz xxx



Yedekler: Anıl, Cihan Can, Çağrı Bülbül, Isaac



Teknik Direktör: Yücel İldiz



Bandırmaspor: Okan xx, Deniz xx, Serkan xx (Üstün dk. 87), Santos Souza xx, Gökhan x (Doğan dk. 83 x), da Silva x, Fofana xx, Ömer xxx, Lukas x, Sertaç x (Feridun dk. 71 x), Atabey xx



Yedekler: Ali, Oğulcan, Özgür, Gökhan



Teknik Direktör: Yusuf Şimşek



Sarı kartlar: Dodo (dk. 16), Çağlar (dk.39), Berkan (dk.44), Eser (dk. 59), Onur (dk. 88)(Giresunspor) Fofana (dk. 77), Santos Souza (dk. 81), Atabey (dk. 83) (Bandırmaspor)



Kırmızı Kart: Lukas (dk. 54) (Bandırmaspor)



Gol: Recep (dk. 64) (Giresunspor)



(Candemir Sarı - Resul Yanbul / İHA)