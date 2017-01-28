Giresunspor, İldiz ile Çıkışa Geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde son 6 maçta 15 puan topladı.



Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan yeşil beyazlılarda, istenilen başarılar elde edilemeyince 11. haftada teknik direktör değişikliğine gidildi ve göreve deneyimli hoca Yücel İldiz getirildi.



Giresunspor, İldiz ile ligde çıkışa geçerek hızla üst sıralara doğru tırmanmaya başladı.



İldiz yönetiminde 9 maça çıkan yeşil beyazlılar, bunlarda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik aldı ve 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.



Ligin 19. haftasında dün akşam Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor, son haftalarda da seri galibiyetlerle ligde çıkış yakaladı.



Son 6 maçta 5 galibiyet elde eden Giresunspor, bu karşılaşmalarda sadece Denizlispor'a mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi 6 maçta,15 puan toplamayı başardı.



Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçı da kazanan Giresunspor, Spor Toto Süper Ligi'ne doğrudan yükselme yarışında iddialı ekiplerden birisi haline geldi.