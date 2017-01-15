Giresunspor, Iki Maçta 6 Puan Hedefliyor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında yarın Büyükşehir Gaziantepspor ile karşılaşacak Giresunspor'da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, iç sahadaki iki maçı kazandıkları takdirde üst sıralarla ilgili umutlarının artacağını söyledi.



Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın yaklaşık iki haftadır iyi bir şekilde ikinci yarıya hazırlandığını belirtti.



Yarın ikinci yarının ilk maçını Büyükşehir Gaziantepspor ile iç sahada oynayacaklarını dile getiren Bozbağ, "Güçlü bir rakip. Puan sıralamasındaki yerine çok itibar edilmemesi gereken bir takım. Tabii biz de galibiyetle başlamak istiyoruz. İç sahadaki Büyükşehir Gaziantepspor ve Altınordu maçlarını kazanırsak üst sıralarla ilgili umutlarımız daha da artacak." diye konuştu.



Mustafa Bozbağ, transfer dönemi sona erene kadar çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, "Şartları Giresunspor'a uyan futbolcular olursa transferler geçekleşecek." ifadesini kullandı.