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Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklaması
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin'in açıklaması GİRESUN - TFF 1. Ligin 17. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Kazanarak başladığımız için mutluyuz" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise Giresunspor'un eline geçen fırsatları değerlendirerek maçı kazanmayı başardığını söyledi.
Giresunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Maçının Ardından
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklaması Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin'in açıklaması GİRESUN - TFF 1. Ligin 17.
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