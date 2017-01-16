Giresunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Maçının Ardından

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklaması Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin'in açıklaması GİRESUN - TFF 1. Ligin 17.

Giresunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Maçının Ardından

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklaması
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin'in açıklaması GİRESUN - TFF 1. Ligin 17. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Kazanarak başladığımız için mutluyuz" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise Giresunspor'un eline geçen fırsatları değerlendirerek maçı kazanmayı başardığını söyledi.

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