Giresunspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 2-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, DHA



STAT: Giresun Atatürk



HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Kamil Çetin (xx)



GİRESUNSPOR: Eser (xx), Berkan (xxx), Onur (xxx), Özgür Yılmaz (xx), Hüsamettin (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Dodo Andre (xx) (Dk. 80 Dilaver), David Abwo (xxx), Recep (xx) (Dk. 60 Promise Isaac x), Volkan (xxx), Özgür Can Özcan (xxx) (Dk. Dk.87 Cihan)



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Adam Stackhowiak (xx), Uğur (xx), Rıza (xxx), Ahmet (xx), Ramazan Kahya (x)(Dk.23 Ramazan Civelek xx), İsmael Keita (xx) (Dk.68 Murat x), Gökhan (xxx), Wadji İbrahima (xx) (Dk. 76 Tevfik x), Muhammet (x), Mehmet Erdem (xx), Uche Kalu (xx)



SARI KARTLAR: Dk. 71 Volkan, Dk. 73 Özgür Yılmaz (Giresunspor), Dk. 56 Gökhan Alsan, Dk. 90+3 Murat (Gaziantep BŞ.BLD.SPOR)



GOLLER: Dk. 28 Özgür Can Özcan, Dk. 67 Panos Dimitriadis (Giresunspor) Dk. 42 Ramazan (Gaziantep BŞ.BLD.SPOR)



TFF 1. Ligi'n 17'nci haftasında Giresunspor sahasında oynadığı maçta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.



15'inci dakikada Özgür Can, Volkan paslaşmasında araya giren Uğur tehlikeyi topu kornere atarak önledi.



25'inci dakikada orta alanda Gökhan Alsan'dan topu kapan Dodo seri hareketlerle ceza sahasına kadar yaklaştı, topu sol kanatta hareketlenen Recep'e aktardı. Recep'in aşırtma vuruşunu kaleci Adam Stackhowiak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



28'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına inen Abwo'nun ortaladığı topa Özgür Can Özcan penaltı noktasının az gerisinden kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0



31'inci dakikada Volkan ceza sahası içerisinde topu kaptı ve Ahmet Kesim'den kurtulduktan sonra sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaptı. Açısını iyi kapatan kaleci Adam gole izin vermedi.



42'nci dakikada Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Muhammet topu ters taraftaki Ramazan Civelek ile oynadı. Topla buluşan Ramazan sağ ayağıyla yaptığı plase ile skoru eşitledi: 1-1



45+1'inci dakikada Muhammet'in savunmanın arkasına yolladığı pasta Uche Kalu topla buluştu. Kalu ilk pozisyonda Eser'den ardından Özgür'den kurtuldu ama zor olanı yapıp topu yandan auta nişanladı.



İlk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



50'nci dakikada Uche Kalu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu, Eser pozisyonda başarılıydı ve topu kornere gönderdi.



67'nci dakikada Özgür Can ile başlayan atakta Volkan iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Pasını Panos Dimitriadis'e aktardı. Rakibinden sıyrılan Panos, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1



71'inci dakikada Özgür Can'ın pasıyla topla buluşan Hüsamettin'in sert vuruşunu kaleci Adam iki hamlede kontrol etti.



Bu dakikadan sonra ataklardan gol sesi çıkmayınca Giresunspor, maçı 2-1 kazandı.