Giresunspor Evinde Kazandı

Giresunspor, sahasında 4 haftada sadece 1 puan toplayan Bandırmaspor'u konuk etti.

Giresunspor Evinde Kazandı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında 4 haftadır maç kazanamayan Giresunspor, sahasında 4 haftada sadece 1 puan toplayan Bandırmaspor'u konuk etti. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Maçtaki tek gol 64'üncü dakikada Recep Aydın'dan geldi.

Bu sonuçla Giresunspor puanını 43'e çıkardı. Ligin son sırasında yer alan Bandırmaspor'un 22 puanı bulunuyor.

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