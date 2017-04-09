Giresunspor Evinde Kazandı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında 4 haftadır maç kazanamayan Giresunspor, sahasında 4 haftada sadece 1 puan toplayan Bandırmaspor'u konuk etti. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Maçtaki tek gol 64'üncü dakikada Recep Aydın'dan geldi.



Bu sonuçla Giresunspor puanını 43'e çıkardı. Ligin son sırasında yer alan Bandırmaspor'un 22 puanı bulunuyor.