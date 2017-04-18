Giresunspor'dan Kritik Galibiyet

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Giresunspor'dan Kritik Galibiyet

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri Özgür Can ve Volkan kaydederken Adana Demirspor'un tek sayısı ise golcü oyuncusu Pote'den geldi. Adana Demirspor'da Fevzi Elmas 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyet sonrası Giresunspor puanını 46'ya çıkarırken Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR: 1 - GİRESUNSPOR: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Raspopovic, Serkan Yanık, Oğuzhan Berber, Servan Taştan (Dk. 45 Zülküf Özer), Mehmet Taş (Dk. 88 Berat Tosun), Mustafa Durak, Alican Karadağ, Leroy (Dk. 63 Tiago), Pote

Girensunspor: Eser Altın, Rızvan Şahin, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Abwo (Dk. 62 Volkan Okumak), Recep Aydın, Dodo (Dk. 74 Tomic), Dilaver Güçlü (Dk. 57 Isaac), Özgür Can Özcan

Kırmızı kart: Dk. 44 Fevzi Elmas (Adana Demirspor)

Goller: Dk. 36 Pote (Adana Demirspor), Dk. 82 Özgür Can Özcan, Dk. 84 Volkan Okumak (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Oğuzhan Berber, Dk. 30 Mehmet Taş, Dk. 42 Servan Taştan, Dk. 72 Tiago (Adana Demirspor), Dk. 55 Dodo, Dk. 68 Özgür Can Özcan, Dk. 83 Onur Demir, Dk. 84 Volkan Okumak (Giresunspor)


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