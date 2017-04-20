Giresunspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Aksu Giresunspor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip kondisyon ve taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı. İdmana sakat olan ve Ankara'da tedavisi süren David Solomon Abwo katılmadı.



İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Yücel İldiz, çok önemli bir deplasmandan galip geldiklerini belirterek, "Cumartesi günü son derece önemli bir rakiple oynayacağız. Malatayspor bugüne kadar ligi analize edip buraya kadar getirdi son bir iki haftada istediği neticeler alamadılar ama çok önemli bir takım ve halende önemli bir farkla liderler" dedi.



"Çok zorlu bir mücadele olacağını biliyoruz" diyen İldiz, "Bu çerçeve içerisinde son derece konsantre olmalıyız, az hata yapmalıyız. Seyircimizden ricam hep bizi destekliyorlar. Son maçın sonuna kadar ve son noktasına kadar biz desteklesinler. Tabi ki çok zorlu bir mücadele olacak ama kalan bütün mücadeleler bizim için değil tüm takımlar için böyle. Bu anlamda sonuna kadar mücadele edip kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN