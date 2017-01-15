TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer dönemi hareketli geçiyor.



Ara transferin başlamasıyla forvet hattını güçlendiren Çotanaklar, takıma yeni takviyeler yapma peşinde.



Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, konu hakkında yaptığı açıklamada, "transfer dönemi devam edene kadar Giresunspor'da transfer devam edecek" dedi.



Ligin ikinic yarısına hız kesmeden yaklaşık 12 gündür devam ettiklerini belirten Bozbağ,"iyi şekilde çalışıyoruz, kampın da çok da iyi geçtiğini düşünüyoruz. Transferler devam edecek, transfer dönemi devam edene kadar transfer devam edecek. Takımı daha iyiye taşıyacak, eksiklikleri giderecek bölgelerdeki oyuncuları tespit ettiğimizde şartları Giresunspor'a uyarsa transferler geçekleşecek" ifadelerini kullandı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye maçına değinen Bozbağ,"Pazartesi günü ilk lig maçımızı oynayacağız. z Gaziantep Büyükşehir Belediyespor güçlü bir rakip. Puan sıralamasındaki yerine çok itibar edilmemesi gereken bir takım. İnşallah o maçta üç puanla başlayıp içerideki iki maçı da alırsak, yukarıyla ilgili umutlarımız daha da artacak" şeklinde konuştu. - GİRESUN