Giresunspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, derbi niteliğinde bir maça çıkacaklarını söyledi.



İldiz, Giresunspor tesislerindeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor ile zorlu bir mücadele oynayacaklarını belirterek, rakibin Süper Lig'e geri dönmek istediğine işaret etti.



Giresunspor'un da iddialı bir konumda olduğunu vurgulayan İldiz, "Biz de artık yukarı çıkmak istiyoruz, tüm takımların son 5 maçı. Özellikle iddialı takımlar arasındaki maçlar derbi niteliğinde geçiyor. Sivasspor maçı da bu nitelikte olacak." diye konuştu.



İldiz, çok zorlu bir müsabakadan iyi bir neticeyle dönmeye çalışacaklarını ifade ederek, cuma akşamı taraftarların güzel maç izleyeceğini aktardı.



Ligde şu anda üst sıralarda puanların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren İldiz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sistemi cazip hale getiren de bu, puanlar birbirine çok yakın bir anda ilk ikiden de çıkabilirsiniz, play-off dışında da kalabilirsiniz. O nedenle puanların yakın olması rekabetin düzeyini artırıyor, bu nedenle maçlar çok daha zorlu hale geliyor. Her an her şeyi düşünmek zorundasınız."



Öte yandan Giresunspor, 28 Nisan Cuma deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.