Giresunspor'da 50. Yıl Coşkusu

Giresunspor Kulübünün 50. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bugün 'Büyük Giresunspor' yürüyüşü düzenlendi.



Binlerce Giresunspor taraftarın katıldığı yürüyüş Debboy mevkiinden başlayarak, Gazi Caddesinden devam etti. Yürüyüş daha sonra Atatürk Meydanında son buldu.



Yürüyüşe Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ile Belediye Başkanı Kerim Aksu, Vali Hasan Karahan, Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk'ün yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.



Atatürk Meydanını dolduran binlerce Giresunspor taraftarına hitap eden Kulüp Başkanı Bozbağ, 5 yıl önce devraldıkları kulübün Giresunluların desteği ile buralara kadar geldiğini ifade etti.



Bütün Giresunspor taraftarına teşekkür ettiğini belirten Bozbağ, "Buradaki platformda gördüğünüz yazıların hiç birisi Giresunspor'un geleceğe ait projeleri değil hepsi gerçekleştirdiği projeleridir. Bu projeleri gerçekleştirmek hiçbir zaman kolay olmadı. Duayen başkan Süleyman Seba diyor ki, 'bazen herkese aldata bilirsiniz' ama biz göreve geldiğimiz süre içerisinde hiçbir zaman hiç kimseyi aldatmadık. Hayal satmadık bu kulübün başını hiçbir zaman öne eğdirmedik. Ne yaptıksa hep bu memleketin gerçeklerini bilerek, Giresunspor'da siyaset yapmadan sadece Giresunspor'un ve Giresun'un değerlerini ön plana çıkartarak arkadaşlarımla, sizlerle buraya kadar getirdik. Bugün huzurunuza başı dik olarak çıktık ve bugün 18 takım içerisinde borcu olmayan 3 takımdan birisiyiz. Bunu tekrar söylüyorum bunu hep beraber başardık ve başarmaya devam edeceğiz" dedi.



Konuşmanın ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile kutla programı sona erdi. - GİRESUN