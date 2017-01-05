Giresunspor Balıkesirspor ile Yollarını Ayıran Dilaver Güçlü ile Anlaştı

Kadrosunu Isaac Promise ve Jones da Silva Lopes gibi önemli isimlerle güçlendiren TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor forvet hattına bir transfer daha yaparak Balıkesirspor ile yollarını ayıran Dilaver Güçlü'yü renklerine bağladı.



Giresunspor'un Play-Off hayallerini geçen yıl Balıkesirspor formasıyla 90+4'te 1461 Trabzon'a attığı gol ile yıkan Dilaver Güçlü, ligin ikinci yarısında ise Giresunspor için mücadele edecek. - GİRESUN